Hamas diz ter aceitado proposta para cessar-fogo em Gaza: "Começar imediatamente"

O movimento islamista palestino Hamas anunciou nesta sexta-feira (4/7) que está pronto para "começar imediatamente" as negociações sobre a aplicação da proposta de acordo de cessar-fogo com Israel. A proposta está sendo discutida com a ajuda de mediadores.

Em comunicado divulgado para imprensa local, o grupo disse que "entregou a resposta aos mediadores, e ela é positiva, e o movimento está pronto para começar imediatamente e seriamente um ciclo de negociações sobre o mecanismo de aplicação desse quadro".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia pressionado uma resposta do grupo palestino. Anteriormente, o republicano propôs uma um cessar-fogo de no mínimo 60 dias, plano que Israel teria concordado, conforme declaração na terça-feira (1º/7).

Trump acrescentou que, pelo bem do Oriente Médio, era melhor que o Hamas aceitasse o acordo para não piorar a situação. O plano estabelece uma trégua de 60 dias, o retorno de reféns e a retomada da ajuda humanitária.

*Com informações da Agência France-Press

Saiba Mais Mundo Os preocupantes efeitos de longo prazo da pandemia que agora estão sendo observados nas crianças

Os preocupantes efeitos de longo prazo da pandemia que agora estão sendo observados nas crianças Mundo Que países têm armas nucleares (e como desenvolveram suas bombas)?

Que países têm armas nucleares (e como desenvolveram suas bombas)? Mundo Sobrevivente de sete doenças graves diz não temer mais a morte