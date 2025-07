Sobrevivente de sete doenças graves diz não temer mais a morte

Após escapar da morte por sete vezes, a britânica Shona Hirons, de Portishead, uma cidade de Somerset, na Inglaterra, diz ter perdido completamente o medo do fim da vida. Ela sobreviveu a um acidente de bicicleta com traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral (AVC), uma cirurgia de coração aberto, câncer de útero, meningite bacteriana, pneumonia grave e covid-19. Hoje, aos 49 anos, Shona afirma que essas experiências foram transformadoras revelou que não viu nenhuma luz brilhante ou túnel durante seu contato com a morte.

Ao site NeedToKnow, ela declarou que não sente mais medo de nada. "Minha família brinca que quer me embrulhar em plástico-bolha, mas estou determinada a viver da melhor maneira possível. Ninguém sabe quando será sua hora", disse.

O primeiro grande susto veio aos 22 anos, quando sofreu um AVC provocado, segundo os médicos, por estresse severo e esgotamento físico e mental. Cerca de 10 anos depois, um buraco no coração levou Shona a uma delicada cirurgia cardíaca.

Com a intenção de adotar hábitos mais saudáveis, ela começou a praticar ciclismo, mas um acidente em 2017 quase a matou. "Voei por cima do guidão e meu rosto caiu em um pedaço quebrado do meio-fio. Fiquei inconsciente e fui colocada em coma induzido devido ao inchaço no cérebro. Quando acordei, duas semanas depois, achei que só tinha quebrado o dedo", contou.

Na ocasião, ela tinha apenas 20% de chance de sobreviver. Todos os ossos ao redor do olho esquerdo foram quebrados, e a maça do rosto, estilhaçada. Foi necessário realizar uma complexa cirurgia reconstrutiva.

Dois anos depois veio o diagnóstico de câncer no útero, em que o tratamento durou oito meses. "O acidente foi um grande alerta. Eu trabalhava 80 horas por semana e achava que precisava dar conta de tudo. Quando recebi o diagnóstico de câncer, eu já havia mudado a minha mentalidade", relembrou.

Em julho do ano passado, a britânica teve covid-19, que evoluiu para pneumonia grave e meningite bacteriana. Hoje, ela atua como coach de comportamento, condicionamento físico e nutrição, e reforça a importância de cuidar da saúde antes que o corpo cobre a conta. "Se você não reservar tempo para cuidar da sua saúde, mais cedo ou mais tarde vai ter que reservar tempo para as doenças."

Ela enxerga sua trajetória como uma sequência de lições de vida. "Esses eventos foram as melhores coisas que me aconteceram."