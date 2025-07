Vulcão entra em erupção na Indonésia e causa cancelamento de voos

O monte Lewotobi Laki-Laki, localizado na Indonésia, entrou em erupção nesta segunda-feira (7/7), o que gerou uma enorme coluna de cinzas. A agêncika geológica local informou a altura da coluna de cinzas atingiu, aproximadamente, "18 mil metros acima do cume". Com isso, 24 voos no aeroporto internacional de Bali foram cancelados.

O nível de atividade do vulcão é "muito elevado e são registradas erupções explosivas e tremores contínuos", declarou em um comunicado o chefe da agência de geologia, Muhammad Wafid. A autoridade também pediu que os moradores que permaneçam a uma distância mínima de seis quilômetros do vulcão e utilizem máscaras de proteção contra as cinzas.

Nesta foto, tirada e divulgada em 7 de julho de 2025 pela Agência Geológica da Indonésia, vemos o Monte Lewotobi Laki-laki em erupção (foto: Handout/Indonesia's Geological Agency/AFP)

Até o momento, não há relatos de danos ou vítimas. O monte Lewotobi Laki-Laki entrou em erupção várias vezes em novembro de 2024, quando nove pessoas morreram e milhares foram obrigadas a abandonar as casas. O monte fica localizado na ilha Flores. O arquipélago da Indonésia registra atividade sísmica e vulcânica frequente devido à localização no "Círculo de Fogo" do Pacífico.

Com informações da AFP*

