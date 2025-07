Ex-lutador morre como herói ao salvar crianças em rio no Arizona

Em ato de heroísmo, Jeff Brady, funcionário de longa data da PFL (Professional Fighters League) e gerente de operações do Bellator, morreu neste domingo (6/7), ao salvar duas crianças de afogamento no Lower River, no estado do Arizona (EUA). A morte foi confirmada por seu irmão gêmeo, Greg Brady, em uma homenagem emocionante nas redes sociais.

O incidente aconteceu próximo à casa de Jeff, em um local conhecido por ele e seu irmão como "nosso pedacinho do paraíso". Segundo Greg, Jeff não hesitou ao ver os meninos em perigo. "Em um ato de bravura, ele entregou a própria vida para salvá-los. Hoje, perdi meu irmão gêmeo, minha outra metade, e agora meu herói. O céu ganhou um anjo viking.", escreveu.

Jeff era conhecido nos bastidores do MMA pela dedicação e profissionalismo. Atuava diretamente com a logística de eventos, lidando com equipamentos, vestuários e produtos da liga. Tinha décadas de experiência no esporte e era respeitado por atletas e colegas.

Em publicação, a PFL também lamentou a perda, e dezenas de fãs, familiares e lutadores enviaram mensagens prestando condolências e chamando o de "verdadeiro herói". Incluindo Tyron Woodley, Cris Cyborg, Douglas Lima, Patrício Pitbull, Raush Manfio, Thiago Marreta, Taila Santos, Cara de Sapato, Nathan Kelly.

Não há informações sobre o estado de saúde das duas crianças.