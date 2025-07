Agente de segurança da Ucrânia é assassinado a tiros à luz do dia; veja

Um agente do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) foi assassinado a tiros na capital do país nesta quinta-feira (10/7). A morte foi confirmada pela agência de inteligência, sucessora de filial do antigo Comitê de Segurança do Estado (KGB) soviético, que apura o episódio e não revelou a identidade da vítima. Leia também: Putin acusa serviço secreto ucraniano de explosão em ponte da Crimeia

“Uma investigação criminal foi aberta pelo assassinato de um funcionário do SBU no distrito de Golosivski, em Kiev”, informa comunicado. O órgão trabalha em conjunto com a polícia ucraniana e toma, no momento, “todas as medidas necessárias para esclarecer as circunstâncias do crime e levar os responsáveis à Justiça”.

Vídeo registrado por câmeras de segurança e divulgado por canais ucranianos no Telegram mostra o momento em que a vítima caminha com sacolas na mão. Quando ele se aproxima de um estacionamento, o suspeito, que trajava capuz preto e parecia à espreita, o atinge antes de fugir, correndo pela rua. Leia também: Os detalhes da megaoperação da Ucrânia que destruiu 41 aviões russos

De acordo com a data registrada na imagem, o ato ocorreu por volta das 9h (horário da Ucrânia; 3h, pela madrugada, no horário de Brasília). Havia transeuntes no local. A polícia informa, conforme replica a agência de notícias France-Presse, que “as forças de ordem encontraram o corpo de um homem com um ferimento de bala” após serem acionadas.

Apesar de o SBU não ter divulgado a identidade do funcionário assassinado, o jornal independente Ukrainska Pravda afirma que a vítima era o coronel Ivan Voronich. O portal indica, também, que o agressor teria usado uma pistola equipada com silenciador para disparar cinco vezes contra o agente, que teria morrido no local. Motivações para o crime, bem como identificação do suspeito ou suspeitos, estão sob investigação. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a AFP, mesmo depois do conflito com a Rússia, que iniciou em 2022, são raros ataques desse tipo à luz do dia em Kiev. Ucranianos e russos trocam acusações de ações de sabotagem, espionagem e de assassinatos organizados, principalmente de líderes políticos e militares.