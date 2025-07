Xará de Tarsila é pedida em casamento diante do "Abaporu"

Pense em ir ver uma pintura de uma artista que deu o seu nome. E, na frente da obra chamada Abaporu, você recebe um pedido de casamento. Foi o que aconteceu com a Tarsila, no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba), diante do Abaporu, obra icônica de Tarsila do Amaral.

Douglas e Tarsila têm um relacionamento que começou no colégio e já dura 13 anos. O pedido foi combinado com a equipe do Malba. Eles fizeram tudo de forma discreta e ajudaram nas filmagens. Assim, este momento ficou registrado para sempre.

Leia também: Descubra como é a pizza perfeita para especialistas italianos e brasileiros

Os pais da jovem admiram a artista brasileira, e por isso, o nome homenageia diretamente a pintora.

A cena foi registrada em vídeo e compartilhada no Instagram do museu, onde rapidamente recebeu centenas de comentários carinhosos. Em um gesto simbólico, o Malba presenteou o casal com uma assinatura anual gratuita e garantiu entrada vitalícia todo dia 7 de julho — data do pedido.

Leia também: Do açaí à feijoada: pizzas que desafiam a tradição e fazem sucesso

O casal, que reside em Porto Alegre, está em Buenos Aires a passeio. O evento, mais do que uma surpresa romântica, revelou a capacidade de o museu ser um espaço para novas narrativas.