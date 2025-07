Homem entra em petshop e engole peixe vivo em ‘homenagem’ a Trump

Na Austrália, um homem entrou em um petshop, pegou um peixe do aquário e engoliu o animal vivo em uma suposta homenagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao jornal australiano Daily Telegraph, funcionários do local afirmaram que ele teria dito “isso é para Donald Trump” antes de colocar o animal na boca.

“Ele foi direto até o aquário, pegou o peixe e comeu. Ele engoliu o peixe inteiro bem na minha frente... Eu ouvi ele mastigando”, disse funcionária. As testemunhas acreditam que o ato foi registrado em transmissão ao vivo no Discord.

O homem saiu do estabelecimento, mas voltou pouco depois para pagar 8 dólares australianos, cerca de R$ 29.

A polícia foi acionada logo em seguida. O caso é investigado pela polícia de South Wales como comportamento ofensivo e de crueldade contra animais. “O incidente do ‘engolidor de peixe-dourado’ está sendo tratado com seriedade devido às preocupações com crueldade animal e decência pública”, diz a instituição em nota.

Segundo porta-voz do estabelecimento, o ocorrido foi “profundamente perturbador para nossa equipe” e os funcionários já estão recebendo assistência psicológica.