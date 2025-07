Cacique Cobra Coral suspende ajuda climática aos EUA após sanções de Trump

Após a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quarta-feira (9/7), a Fundação Cacique Cobra Coral anunciou a suspensão de metade da assistência climática prestada ao país.

A fundação, conhecida por suas intervenções esotéricas ligadas ao clima, divulgou nas redes sociais que a ajuda será interrompida em regiões como Califórnia, Chicago, Meio-Oeste americano, Nova York e Flórida — áreas que, segundo a entidade, recebem suporte desde o governo Ronald Reagan.

Em nota, a fundação afirmou que a medida se baseia no chamado “princípio da reciprocidade”.

“A médium Adelaide Scritori comunica à Casa Branca que, usando do Princípio da Reciprocidade, suspende a partir de hoje 50% da assistência climática gratuita oferecida a empresas da Califórnia, Chicago, Nova York, Meio-Oeste americano, Flórida e outras regiões. Atuamos nesses locais desde o governo Reagan, quando começamos a monitorar a Falha de San Andreas, na Califórnia, como fazemos há quatro décadas em 16 países e três continentes. Receba, senhor presidente Donald Trump, nossa manifestação de paz espiritual.”

Horas após o anúncio, um alerta de tornado foi emitido para a região de Washington D.C. Coincidência ou não, internautas rapidamente relacionaram os eventos nas redes sociais:

“Simplesmente a Fundação Cacique Cobra Coral dando o nome! Que coisa extraordinária é ser brasileira!”, brincou um perfil. “Cacique Cobra Coral já começou os trabalhos depois da taxação”, escreveu outro.

“Cacique Cobra Coral: única instituição que funciona nesse país”, ironizou um terceiro.

Fundada em 1931, a Fundação Cacique Cobra Coral afirma ter como missão intervir nos desequilíbrios ambientais provocados pela ação humana. No Brasil, é conhecida por firmar contratos com órgãos públicos para atuar “misticamente” no controle do clima durante a realização de grandes eventos.