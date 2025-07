O chatbot, em algumas de suas respostas, elogiou Adolf Hitler e mencionou "estereótipos antibrancos" no X - (crédito: Reprodução/Youtube)

A startup xAI, de Elon Musk, pediu desculpas neste sábado (12) pelas mensagens extremistas e ofensivas postadas no início desta semana por Grok, seu assistente de inteligência artificial (IA). "Pedimos desculpas pelo comportamento horrível que muitos observaram", escreveu a xAI na conta oficial do Grok no X.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após uma atualização em 7 de julho, o chatbot, em algumas de suas respostas, elogiou Adolf Hitler, mencionou "estereótipos antibrancos" no X e a representação "desproporcional" de judeus em Hollywood.

Em uma série de mensagens publicadas neste sábado, a xAI detalhou os motivos que, segundo ela, causaram erros no modelo de IA, atribuindo-os a novas instruções integradas ao modelo em uma atualização.

Os programadores instruíram a interface a "ser franca" e a não "ter medo de chocar o politicamente correto". Eles também a instruíram a responder "como um humano" e de uma forma que incentivasse o usuário a continuar a conversa.

Esses comandos "fizeram com que Grok ignorasse seus valores fundamentais em certas circunstâncias" e produzisse respostas "contendo opiniões antiéticas e controversas".

Em alguns casos, Grok buscou "validar o feedback dos usuários, incluindo discurso de ódio", admitiu a xAI, em vez de "responder de forma responsável ou se recusar a responder a perguntas questionáveis".

Desde sua criação em 2023, Grok tem sido apresentado por Musk como um assistente de IA menos politicamente correto do que seus principais concorrentes: ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) ou Le Chat (Mistral).

Em maio, Grok fez alusão a um suposto "genocídio branco" na África do Sul, uma teoria da conspiração infundada promovida pela extrema direita americana e pelo próprio presidente Donald Trump.

Para corrigir os erros recentes do modelo, os engenheiros removeram as novas instruções, explicaram neste sábado. "Queremos que Grok gere respostas úteis e honestas para os usuários", afirmou a xAI.

Musk revelou uma nova versão de sua assistente, Grok 4, na quarta-feira, sem relação com a atualização de 7 de julho. Como a AFP pôde verificar, o Grok 4 às vezes consulta a posição de Musk antes de responder.