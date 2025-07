Trump impõe tarifas de 30% sobre importações do México e da União Europeia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (12/7), a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos importados do México e da União Europeia. A medida, segundo o republicano, entra em vigor em 1º de agosto e tem como justificativa a segurança nacional e o combate a déficits comerciais considerados "persistentes e injustos".

O anúncio foi feito por meio da rede social de Trump, a Truth Social, onde têm compartilhado as cartas enviadas aos governos. No texto, o presidente acusa o México de falhar no combate aos cartéis do narcotráfico na proteção da fronteira com os Estados Unidos e a crise do fentanil. Além disso, afirma que a União Europeia mantém barreiras que desequilibram a balança comercial entre as partes.

"O México ainda não deteve os cartéis que estão tentando transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico. Obviamente, não posso deixar isso acontecer. A partir de 1º de agosto, cobraremos do país uma tarifa de 30% sobre produtos mexicanos enviados para os Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais", escreveu. Ele ainda ameaçou somar qualquer retaliação tarifária dos países afetados aos 30% anunciados.

O republicano responsabiliza a atuação dos cartéis e a suposta falha das autoridades mexicanas como fatores centrais na disseminação da droga nos EUA. "Os Estados Unidos impôs tarifas ao México para lidar com a crise do fentanil da nossa nação, que é causada, em parte, pela falha do México em deter os cartéis, que são compostos pelas pessoas mais desprezíveis que já caminharam sobre a Terra", disse.

Em relação à União Europeia, o presidente norte-americano justificou que a decisão é uma resposta à falta de reciprocidade nas relações comerciais. "Tivemos anos para discutir a nossa relação e concluímos que devemos nos afastar destes déficits comerciais de longo prazo, grandes e persistentes, gerados pelas suas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco", destacou.

As cartas foram endereçadas à presidente do México, Claudia Sheinbaum, e à presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Tarifaço

As tarifas de 30% anunciadas neste sábado se somam a outras medidas recentes adotadas por Trump contra diferentes parceiros comerciais. Desde segunda-feira (7/7), o republicano tem divulgado um pacote de tarifas entre 20% e 50% sobre produtos importados, a depender do país. As mensagens enviadas à líderes globais seguem o mesmo modelo, com alterações apenas no nome do país e na porcentagem da tarifa anunciada.

O Brasil é o país com a taxa mais alta no tarifaço do presidente norte-americano. Em carta enviada na quarta-feira (9/7), Trump impôs tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros. No texto, ele menciona diretamente um "caça às bruxas" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e critica o Supremo Tribunal Federal (STF), acusando a Corte de emitir "ordens secretas e ilegais de censura" contra plataformas de mídia social nos EUA.

Além do Brasil, outras 21 nações já foram notificadas com trechos idênticos à carta brasileira, incluindo Japão, Coreia do Sul, Canadá, África do Sul, Malásia, Iraque, Líbia, Sérvia, Tailândia e Bangladesh. Os percentuais variam de 20% a 50%, com destaque para Mianmar e Laos (40%), Indonésia (32%), Argélia, Sri Lanka e Bósnia-Herzegovina (30%).