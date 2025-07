Castelo que inspirou contos de fadas é inscrito no patrimônio mundial da Unesco

O castelo de Neuschwanstein, na região alemã da Baviera, conhecido por inspirar os castelos de contos de fadas de Walt Disney, foi inscrito na lista do patrimônio mundial da Unesco, anunciou a organização internacional neste sábado (12).

Outras três residências reais, também construídas no final do século XIX durante o reinado de Luís II da Baviera também foram incluídos na lista: Herrenchiemsee, Linderhof e Schachen.

Neuschwanstein, situado em um penhasco alpino de 200 metros de altitude, é o castelo mais visitado da Alemanha, atraindo 1,5 milhão de pessoas ao ano.

"Um conto de fadas virou realidade para nossos castelos: Somos #PatrimonioMundial", comemorou no X o governador da Baviera, Markus Soeder, após o anúncio.

Peter Seibert, da Administração de Castelos da Baviera (BSV), declarou à AFP que a inclusão na lista da Unesco "é uma grande responsabilidade, mas também um reconhecimento (...) pelo trabalho de conservação que temos realizado até agora".

Philippe, um visitante canadense de 52 anos, ficou surpreso de que o castelo já não fosse reconhecido como patrimônio mundial.

"Temos sorte de poder seguir desfrutando desta experiência", afirmou.

Herrenchiemsee, por sua vez, parece uma miniatura do palácio de Versalhes. O castelo fica em um lago entre Munique e Salzburgo, uma homenagem ao rei Luís XIV da França, a quem Luís II da Baviera admirava.

No terceiro lugar da lista da Unesco ficou o pequeno castelo de Linderhof, o único concluído durante a vida de Luís II da Baviera, em 1878.

O último dos quatro locais incluídos na lista foi Schachen, uma casa real no estilo de um grande chalé suíço, situada 1.800 metros acima do nível do mar, não muito longe de Neuschwanstein.

Ironicamente, embora o legado arquitetônico de Luís II da Baviera hoje seja motivo de orgulho na região, estes castelos fizeram parte das causas que levaram à sua queda.

Os custos de construção destas residências monumentais levaram o governo bávaro a depô-lo, declarando-o demente.