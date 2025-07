Após críticas a vaquinha, alpinista indonésio recebe R$ 435,5 mil por resgate de Juliana Marins

Agam Rinjani ajudou no resgate do corpo de Juliana Marins - (crédito: Reprodução / Instagram )

O alpinista indonésio Agam Rinjani recebeu um valor de R$ 435,5 mil — quase 1,4 bilhão de rúpias indonésias — de resultado de uma vaquinha online por participar do resgate de Juliana Marins. A brasileira de 26 anos foi encontrada morta após escorregar no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, onde permaneceu por 4 dias até ser retirada.

Segundo a página de notícias positivas Razões para Acreditar, que organizou a coleta, o dinheiro foi transferido para Rinjani na última terça-feira (8/7). No total, R$ 518,5 mil foram arrecadados com a ação, mas desconto de impostos diminuiu o valor final.

A vaquinha havia sido suspensa temporariamente após críticas de doadores, cujas alegações envolviam a retenção de 20% do valor pela plataforma Voaa, do Instituto Razões. O caso foi resolvido com o repasse integral da quantia arrecadada. A taxa é padrão de todas as campanhas do site.

Conforme a página, Rinjani reuniu sete amigos para ajudar no resgate de Juliana, ação custeada por eles mesmos. Alguns vídeos divulgados nas redes sociais mostram o alpinista escalando o vulcão onde a publicitária passou 32 horas viva na espera do resgate.

De acordo com o indonésio ao jornal O Globo, ele e os outros membros da equipe passaram uma noite inteira ao lado do corpo de Juliana em um penhasco, e retomaram a operação da retirada de manhã — que durou 7 horas.

“Transferência concluída: Agam já recebeu o valor da vaquinha!”, informou a página. “Pra gente, confiança se constrói com ações. Atendendo a alguns comentários, publicamos nos stories o comprovante da transferência para o Agam e o nosso reforço público de responsabilidade e transparência.”

