Argentina: Milei e vice expõem crise interna no governo

De um lado, um presidente que acusa a casta política de viver desconectada da realidade — uma crítica à imediata sucessora, também chamada por ele de "traidora" e de "populista alinhada ao kirchnerismo (esquerda)". De outro lado, uma vice que classifica o chefe de Estado de "imaturo", depois de ser alvo de ataques ao presidir uma sessão no Senado que culminou em uma derrota para o governo e decidiu pelo aumento de pensões. A relação entre o presidente da Argentina, Javier Milei, e a vice, Victoria Villarruel, expôs uma crise dentro da Casa Rosada. "Quando o presidente decidir se comportar como um adulto, poderei saber quais são suas políticas, pois ele não fala comigo", reagiu Villarruel em publicações nas redes sociais.

Patricia Bullrich, ministra da Segurança, e Villarruel também trocaram farpas depois que a oposição peronista conseguiu reunir o quórum necessário para debater os temas do impacto fiscal — uma nova fórmula para a mobilidade previdenciária e a declaração de estado de emergência para pessoas com deficiência. "Levante-se, senhora vice-presidente. Não denigra a instituição que preside. Não seja cúmplice do kirchnerismo destrutivo. Ao menos siga o povo, que votou em você para mudar este país", escreveu Bullrich.

A resposta de Villarruel foi imediata. "Como vice-presidente, cumpro com o meu papel institucional, e presido as sessões do Senado, quer gostem de mim ou não. Entre outras coisas, votaram em mim para defender a institucionalidade e fazer com que seja respeitada, não para me levantar quanto as batatas queimam ou quando o Executivo lembra que sou vice-presidente", publicou nas redes sociais.

Em entrevista ao Correio, Miguel De Luca — professor de ciência política da Universidad de Buenos Aires (UBA) — explicou que o conflito entre Milei e Villarruel existe desde o dia em que o ultralibertário assumiu o poder, em 10 de dezembro de 2023. "Agora, esse conflito está em um nível alto", observou. "Milei acusou Villarruel de conspirar contra o governo; de se reunir, às suas costas, para promover acordos com outros partidos. Villarruel sempre foi mais cuidadosa com as formas, as regras e os procedimentos institucionais. A vice também prioriza o nacionalismo, enquanto Milei pende ao globalismo." Ainda segundo De Luca, os confrontos entre os dois podem causar problemas no manejo da agenda no Senado, a câmara do Legislativo onde o governo detém menos poder.