Milei cobra e Lula fala em ampliar colaboração contra crime organizado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (3/7), que quer ampliar a colaboração do Mercosul para o combate ao crime organizado na região. Segundo ele, os países do bloco precisam investir em inteligência, no combate ao tráfico de armas e aos crimes financeiros que financiam as organizações.



A reunião foi conduzida pelo presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires. O país preside o Mercosul até hoje e passou o cargo rotativo ao Brasil. Em sua fala, Milei também cobrou que Lula reforce o combate ao crime organizado no bloco, e alertou para a expansão do PCC e o CV na região.

“Grupos criminosos colocam em xeque a autoridade do Estado, disseminando violência, corrupção e destruição ambiental. Não venceremos essas verdadeiras multinacionais do crime sem atuar de forma coordenada”, falou Lula durante a Cúpula.



“Precisamos investir em inteligência, conter os fluxos de armas e asfixiar os recursos que financiam a indústria do crime”, acrescentou.

Ele citou como exemplo de cooperação o Comando Tripartite da Tríplice Fronteira, organização policial formada por Brasil, Argentina e Paraguai para combater crimes financeiros e o tráfico na fronteira.



O acordo que forma o Comando foi renovado em maio deste ano, assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Lula mencionou ainda a Cooperação Policial Internacional da Amazônia, inaugurada em junho pela Polícia Federal, em Manaus, integrada pelos nove países que possuem partes da Floresta Amazônia em seu território.

“São iniciativas que se complementam e que precisam dialogar entre si para ganhar escala sul-americana. O Brasil vai mobilizar o Mercosul ampliado para aprimorar e aprofundar essa colaboração”, enfatizou Lula.

Cobrança de Milei

Antes de Lula, em seu discurso, o presidente Javier Milei também enfatizou o combate ao crime organizado, que chamou de “câncer” na região. O argentino destacou que as facções brasileiras PCC e CV “se estenderam por todo o Mercosul”.

“Eu termino essa presidência, deixando o compromisso para a próxima presidência, a cargo do Brasil, para que continuemos lutando no Mercosul e trazendo as ferramentas necessárias para combater o crime transnacional organizado”, disse Milei.

O presidente argentino citou ainda que propôs a criação de uma agência do bloco voltada para o combate ao crime. Ao receber a presidência do Mercosul, no final da Cúpula, Lula disse que estudará “com afinco” a ideia.