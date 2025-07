Família é encontrada morta após reclamar de cheiro forte em hotel de luxo

Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro do quarto de um hotel em San Andreas, na Colômbia, na sexta-feira (11/7). Antes de serem encontrados sem vida, os hóspedes reclamaram de um cheiro forte presente onde eles estavam. O caso é investigado pelas autoridades locais e a principal suspeita é intoxicação.

Ao jornal El Tiempo, o pai da mulher que foi encontrada morta relatou que a filha havia pedido para trocar de quarto na primeira noite de hospedagem. "Conversamos com a gerência, mas disseram que não havia cheiro algum. No dia seguinte ela continuou insistindo… até que aconteceu o que aconteceu", disse Orlando Canro.

Segundo a polícia, não foram encontrados sinais de violência no local. "Estamos aguardando os exames patológicos e toxicológicos de Medicina Legal para confirmar a causa da morte", disse o coronel James Totena.

O Hotel Portobelo informou ao El Tiempo que está colaborando com as autoridades para esclarecer o caso. “Nos reunimos com os familiares desde o primeiro momento, oferecendo apoio constante e acionando os protocolos internos de segurança”, disse a administração.



As vítimas foram identificadas como Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga e o filho mais novo do casal, Kevin Mathías, de quatro anos. A família estava no hotel para comemorar o Dia dos Pais e o aniversário da avó da criança.



