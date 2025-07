Israel ataca Ministério da Defesa sírio durante transmissão ao vivo; veja

De acordo com as Forças Armadas israelenses, as investidas são uma resposta a embates entre soldados sírios e drusos - (crédito: LOUAI BESHARA / AFP)

Israel realizou um ataque aéreo contra o Ministério da Defesa da Síria nesta quarta-feira (16/7), segundo noticiou a TV Al Jazeera, do Catar. A emissora transmitiu imagens ao vivo do bombardeio.

As investidas realizadas pelo exército israelense destruíram o local. O Ministério fica situado próximo ao Palácio Presidencial do país, na capital, Damasco. O vídeo mostra uma explosão no meio do prédio, além de uma grande nuvem de fumaça, oriunda do ataque. Destroços lançados no ar também puderam ser vistos.

Veja o vídeo:

O que motivou os ataques?

Os bombardeios compõem uma nova onda de conflitos no Oriente Médio. Segundo as Forças Armadas israelenses, as investidas são uma resposta a embates entre soldados sírios e drusos. Estes são uma minoria étnica presente tanto em Israel, quanto na Síria.

O próprios militares de Israel afirmaram, em comunicado, que "atingiram o portão de entrada do complexo do quartel-general militar do regime sírio", em Damasco. Além disso, continuam a "monitorar os acontecimentos e as ações tomadas contra os civis drusos no sul da Síria".

O Ministério da Saúde do país atacado confirma que ao menos três pessoas morreram, e 34 ficaram feridas. O Ministério da Defesa da Síria pediu aos habitantes de Damasco para que ficassem em casa.

A mídia estatal da Síria ainda afirmou que os ataques também foram feitos contra Sweida, localizada no oeste do país. A região é de maioria drusa.