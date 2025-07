Investigado pela CIA e FBI, homem desenvolve método para ganhar na loteria

Na década de 1990, o economista Stefan Mandel surpreendeu o mundo ao vencer 14 loterias, e não por sorte. Utilizando um sistema matemático incrivelmente simples e uma operação logística ambiciosa, ele e a equipe conseguiram comprar milhões de bilhetes com todas as combinações possíveis, garantindo lucros milionários. Investigado por órgãos como o FBI e a CIA, ele nunca foi acusado de qualquer irregularidade, embora sua estratégia tenha mudado para sempre a forma como se enxerga o jogo de azar.

Stefan, nascido na Romênia e naturalizado australiano, enxergou na loteria uma falha matemática. A chave estava nas probabilidades: ao calcular o número total de combinações possíveis em certos tipos de loteria e comparar com o valor do prêmio principal, Mandel percebeu que, em algumas ocasiões, o retorno financeiro seria maior do que o investimento necessário para adquirir todas as apostas possíveis.

Sua primeira vitória foi ainda na Romênia, onde ganhou uma loteria local. Já na Austrália, começou a testar o método com mais ousadia, alcançando diversas vitórias em sorteios menores. O golpe de mestre, no entanto, veio nos Estados Unidos.

Ele e sua equipe observaram a loteria do estado da Virgínia, que utilizava uma combinação de apenas 7.059.052 possibilidades, muito inferior às dezenas de milhões comuns em outros países. Quando o prêmio chegou a US$ 15,5 milhões, ele mobilizou uma rede de investidores e uma equipe logística para imprimir e comprar mais de 6,4 milhões de bilhetes. Embora nem todas as combinações tenham sido adquiridas, devido a problemas na execução, uma das apostas compradas era a vencedora.

Toda a operação foi realizada dentro dos limites legais da época. Mesmo assim, atraiu a atenção de agências de inteligência e autoridades de loteria, que investigaram possíveis fraudes ou violações. Nada foi encontrado.

Após anos de vitórias e lucros, o economista se aposentou em uma praia paradisíaca nas ilhas de Vanuatu. O método hoje seria praticamente impossível de repetir, já que muitas loterias passaram a proibir a compra em massa de bilhetes e introduziram medidas para evitar fraudes ou manipulações logísticas.