Golfista é morto por raio durante torneio nos Estados Unidos

Um jogador de golfe morreu após ser atingido por um raio enquanto competia. O episódio ocorreu no campo em que o campeonato era realizado, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A vítima, identificada como Simon John Mariani, tinha 28 anos. A tragédia ocorreu no dia 8 de julho, quando ele estava no 15º buraco do campo de golfe Ballyowen, localizado no município de Hardyston.

Leia também: Morre investigador paranormal de Annabelle durante turnê nos EUA



Simon foi levado ao hospital e resistiu por quase uma semana, até morrer na última segunda-feira (14/7), em decorrência dos ferimentos causados pelo raio. Simon disputava a competição em dupla, junto do pai, que não foi atingido.