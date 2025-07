Morre investigador paranormal de Annabelle durante turnê nos EUA

Dan Rivera, investigador paranormal e veterano do Exército dos Estados Unidos, morreu repentinamente na noite de domingo (13/7), enquanto participava da turnê Devils on the Run, nos Estados Unidos, acompanhando ninguém menos que a infame boneca Annabelle.

O incidente ocorreu em Gettysburg, na Pensilvânia, onde a agenda de apresentações já estava com ingressos esgotados. Segundo o jornal Evening Sun, bombeiros e socorristas foram chamados às pressas ao hotel onde Rivera estava hospedado.

Apesar das tentativas de reanimação com manobras de ressuscitação cardiopulmonar, Dan, de 54 anos, morreu no próprio quarto. A Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra (NESPR), onde Rivera atuava como investigador principal, confirmou a morte e afirmou que a causa exata ainda não foi determinada.

Figura conhecida no universo do sobrenatural, Rivera apareceu como investigador no programa Most Haunted Places, do canal Travel Channel, e trabalhou também como produtor em produções do gênero, como 28 Days Haunted, da Netflix. A boneca Annabelle, que inspirou os filmes Invocação do Mal e sua franquia derivada, tem sido alvo de teorias conspiratórias — especialmente após rumores de que teria “escapado” durante uma parada da turnê em Nova Orleans, Louisiana.

Embora seja representada como uma boneca de porcelana no cinema, a verdadeira Annabelle é uma Raggedy Ann, mantida por décadas sob proteção em uma caixa de vidro no Museu Oculto dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, em Monroe, Connecticut. Desde então, ela tem sido tratada como um objeto de estudo e alerta por entusiastas do oculto — e também por quem testemunha, de perto, os mistérios que carrega.