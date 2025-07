Duas pessoas morrem em ataque de Israel contra única igreja católica de Gaza

Palestinos feridos em um ataque israelense à igreja da Sagrada Família recebem tratamento no hospital Arab Ahli, também conhecido como Batista, na Cidade de Gaza, em 17 de julho de 2025 - (crédito: Omar AL-QATTAA/AFP)

A agência de Defesa Civil de Gaza informou que duas pessoas morreram nesta quinta-feira (17) em um ataque israelense contra a única igreja católica de Gaza, enquanto Israel afirmou que "nunca ataca" locais de culto e que está investigando o ocorrido.

"Dois cidadãos da comunidade cristã morreram como resultado dos ferimentos sofridos em um ataque israelense nesta manhã na igreja do Mosteiro Latino da Cidade Velha, no leste da Cidade de Gaza", declarou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal. O Patriarcado Latino de Jerusalém confirmou as duas mortes.

Papa se pronuncia

O papa Leão XIV declarou, nesta quinta-feira (17/7), que está "profundamente triste" pelo ataque à igreja católica da Sagrada Família em Gaza, que deixou dois mortos, sem mencionar Israel.

"Sua Santidade reitera seu apelo por um cessar-fogo imediato", afirmou a Santa Sé em um comunicado assinado pelo número dois do Vaticano, o cardeal italiano Pietro Parolin.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular