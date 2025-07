Casa Branca responde Lula: Trump "não está tentando ser o imperador do mundo"

A Casa Branca reagiu, nesta quinta-feira (17/7), às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que classificou como "imposição" a conduta dos Estados Unidos em manter tarifas de 50% a produtos brasileiros. Segundo ele, o presidente dos EUA, Donald Trump, não havia sido eleito para atuar como um "imperador do mundo".

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, o presidente Trump atua como um líder com influência global e "não está tentando ser o imperador do mundo".

As declarações do presidente brasileiro com críticas a Trump foram concedidas em entrevista à CNN Internacional. "O Brasil deve cuidar do Brasil e cuidar do povo brasileiro. O Brasil não aceitará nada que lhe seja imposto. Aceitamos negociação e não imposição”, afirmou o petista.

Investigação contra o Brasil

Karoline Leavitt também criticou, na conversa com jornalistas que cobrem a Casa Branca, a forma o Brasil trata pontos como propriedade intelectual, "desmatamento ilegal e outras práticas ambientais". "Coloca os produtores, fabricantes, agricultores e pecuaristas americanos em desvantagem competitiva", disse.