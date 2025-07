Lula diz estar aberto a conversas com Trump: "Aceitamos negociação e não imposição"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou estar aberto a conversar com a Casa Branca para negociar tarifa de 50% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. O líder brasileiro concedeu entrevista à âncora Christiane Amanpour, da CNN norte-americana, nesta quinta-feira (17/7).

"O Brasil deve cuidar do Brasil e cuidar do povo brasileiro. O Brasil não aceitará nada que lhe seja imposto. Aceitamos negociação e não imposição”, afirmou o petista.

A fala do presidente corrobora a mensagem da carta enviada ontem (16) pelo governo brasileiro ao presidente dos Estados Unidos. Na entrevista, o presidente também questionou o que chamou de esforços do mundo por "gastos militares" e "guerras".

Extrema-direita

Durante conversas sobre negociações entre o Brasil e os Estados Unidos, o presidente brasileiro ainda classificou que o líder da Casa Branca, Donald Trump, não é de "extrema-direita".

"Não vejo o presidente Trump como um presidente de extrema-direita. Vejo como o presidente dos EUA. Ele foi eleito pelo povo americano. Não interessa se eu gosto dele ou não, em termos de ideologia. O que interessa é que ele é o presidente dos EUA e eu sou o presidente do Brasil. Então a melhor coisa é nós sentarmos em uma mesa e conversa", pontuou.

Guerras e negociações

Ainda na entrevista, Lula questionou gastos com armamentos militares e cobrou ação do Conselho de Segurança da Organização Internacional das Nações Unidas (ONU), no combate a guerras como o conflito entre Israel e Hamas.

"Alguém pede o cessar-fogo (no conflito Israel e Hamas) e, no dia seguinte, o Netanyahu mata mais mulheres e crianças lá. Agora, ele acabou de matar crianças que estavam tentando pegar comida, não armas", comentou.

"O que o Conselho de Segurança (da ONU) está fazendo agora? Os membros plenos do Conselho de Segurança, o que estão fazendo? Eles não resolvem nada. Quem eles estão ouvindo? Com quem estão conversando?", questionou o presidente.

