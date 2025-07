Hong Kong fecha escolas e cancela voos por chegada de tufão Wipha

Hong Kong emitiu um alerta de ciclone tropical na madrugada deste domingo (20, horário local), diante da aproximação do tufão Wipha, o que levou as autoridades a fechar escolas e cancelar mais de 250 voos.

Wipha está cerca de 280 quilômetros a sudeste de Hong Kong e continua ganhando força no Mar do Sul da China, à medida que se aproxima da costa da província chinesa de Guangdong, segundo os serviços meteorológicos locais.

Pouco depois da meia-noite (por volta de 13h20 de sábado em Brasília), foi emitido um alerta de nível T8, o terceiro mais alto, prevendo ventos de pelo menos 63 km/h, tornados e chuvas intensas.

As províncias de Hainan e Guangdong também entraram em estado de alerta, informou a agência oficial Xinhua.

Mais de 250 voos foram cancelados em Hong Kong, segundo o site do aeroporto internacional da cidade. As autoridades aeroportuárias afirmaram que o tráfego não deverá ser retomado antes do meio-dia de domingo (1h em Brasília), e que todas as aulas estão suspensas.

Duas pessoas foram dadas como desaparecidas nas Filipinas após a passagem de Wipha, segundo autoridades locais.