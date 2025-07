Papa Leão XIV observa pouso na Lua no Observatório do Vaticano

O papa Leão XIV telefonou neste domingo (20/7) para o astronauta Buzz Aldrin e visitou o observatório astronômico do Vaticano em Castel Gandolfo para marcar o 56º aniversário da primeira vez que um homem pisou na Lua.

"Esta noite, 56 anos depois da alunissagem da Apollo 11, falei com o astronauta Buzz Aldrin", escreveu na rede social X o papa norte-americano.

"Juntos compartilhamos a lembrança de uma façanha histórica, um testemunho do engenho humano, e refletimos sobre o mistério e a grandeza da Criação", escreveu.

Depois de Neil Amstrong, falecido em 2012, Aldrin foi a segunda pessoa a pisar na Lua, na histórica missão Apollo 11 que colocou os Estados Unidos na liderança da corrida espacial.

Aldrin, um cristão devoto, tomou a comunhão na superfície lunar utilizando um kit de viagem que lhe foi dado pelo seu pastor presbiteriano.

O papa disse que abençoou o astronauta americano de 95 anos durante a ligação.

Leão XIV visitou também o Observatório do Vaticano, situado sobre uma colina próxima à residência papal de verão em Castel Gandolfo.

Fotos do Vaticano mostram o papa olhando através de um telescópio no observatório, uma das mais antigas instituições de pesquisa astronômica do mundo, onde os cientistas combinam o estudo dos astros com a teologia.