Advogado de jovem negro agredido por policial na Flórida pede demissão do agente

A defesa de um jovem negro que foi agredido por um policial branco na Flórida exigiu a demissão do policial nesta quarta-feira (23), em um caso que gerou indignação nos Estados Unidos após um vídeo do incidente viralizar.

William McNeil Jr., de 22 anos, compartilhou nas redes sociais, no fim de semana, imagens gravadas por ele mesmo dos socos que recebeu no rosto durante uma blitz de trânsito em Jacksonville. A divulgação do vídeo motivou uma investigação pelo xerife local e a suspensão do policial responsável pelo caso.

"Esse policial precisa ser demitido imediatamente", disse Ben Crump, renomado advogado de direitos civis que já lidou com vários casos envolvendo abusos policiais contra negros e que representa McNeil.

"Se o policial não for demitido e esse tipo de força policial excessiva for aceito, isso envia uma mensagem de que (...) não há problema em tratar os cidadãos dessa forma", acrescentou em coletiva de imprensa realizada em uma igreja de Jacksonville.

O vídeo gravado por McNeil com o celular mostra sua prisão em 19 de fevereiro. O jovem, sentado ao volante, diz a um policial que quer falar com um supervisor para que lhe expliquem o motivo de sua detenção e afirma que não pretende sair do veículo.

Pouco depois, um policial quebra sua janela e lhe dá um soco no rosto, antes de vários policiais o puxarem para fora do carro, lhe darem outro soco no rosto e o jogarem no chão. Segundo o gabinete do xerife de Jacksonville, o motivo da prisão foi que McNeil não estava com os faróis do carro acesos, apesar do mau tempo, uma alegação contestada pelo jovem e por sua equipe de defesa.

"Não havia razão lógica ou justificativa para que o parassem", acusou Crump, acrescentando que se tratava de "um caso clássico" de discriminação racial. "Eu só queria saber por que me pararam", disse McNeil durante a coletiva de imprensa. "Eu sabia que não tinha feito nada. Na verdade, eu só estava assustado".

Em resposta à comoção, o gabinete do xerife divulgou as imagens das câmeras corporais dos policiais. Elas mostram como o jovem é solicitado diversas vezes a sair do veículo e como ele é puxado para fora e jogado no chão, mas o soco filmado por ele não é mostrado.