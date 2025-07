Moraes é 'coração' da 'censura' contra Bolsonaro, afirma subsecretário do governo Trump - (crédito: BBC Geral)

Darren Beattie, subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira (24/07) que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é o "coração pulsante" da "perseguição" e da "censura" ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A mensagem, postada na rede social X, foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Beattie exaltou que o governo Trump estaria respondendo à situação.

"O Juiz Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que por sua vez cerceou a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do Presidente Trump e do Secretário Rubio, estamos atentos e tomando medidas", escreveu o subsecretário, subordinado a Marco Rubio, secretário de Estado americano.

Alexandre de Moraes é relator de investigações e de uma ação penal que afetam Bolsonaro, seus filhos, aliados e apoiadores.

Na ação penal, Bolsonaro é réu por acusações de liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano contra patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado.

Por decisão de Moraes, o ex-presidente foi submetido a medidas cautelares como o uso tornozeleira eletrônica; recolhimento domiciliar noturno, em fins de semanas e feriados; e a proibição de aparição e publicação nas redes sociais, suas e de terceiros.

Por conta de um vídeo postado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Moraes exigiu na segunda-feira (21) explicações da defesa de Bolsonaro no prazo de 24h, sob pena de prisão.

No vídeo, Jair Bolsonaro aparecia mostrando a tornozeleira eletrônica e chamando o equipamento de "símbolo da máxima humilhação".

Após receber esclarecimentos da defesa, Moraes afirmou nesta quinta-feira que a postagem do vídeo na conta de Eduardo foi uma "irregularidade isolada", insuficiente para decretar a prisão preventiva de Jair.