Homem com fuzil abre fogo em NY; polícia diz que "neutralizou" atirador

Um atirador abriu fogo dentro de prédio de luxo na cidade norte-americana de Nova York na noite desta segunda-feira (28/7). Segundo a polícia, em números iniciais, o homem matou quatro pessoas, incluindo um policial e feriu diversas outras. Jessica Tisch, comissária de polícia de NY, pontuou que o atirador foi "neutralizado".

"Neste momento, a situação está controlada e o atirador solitário foi neutralizado", escreveu Tisch na rede social X.

O tiroteio ocorreu dentro de um prédio na Park Avenue, uma das mais movimentadas da cidade e que abriga grandes empresas norte-americanas. Segundo informações do jornal The New York Times, o homem tinha 27 anos, era de Las Vegas e teria tirado a própria vida após os disparos. As informações, contudo, não foram confirmadas pela polícia.

Em comunicado pelas redes sociais, a polícia pediu para que as pessoas evitassem a área

Due to police activity, please avoid the vicinity of East 52 Street between Park Avenue and Lexington Avenue. Expect emergency vehicles & delays in the surrounding area. pic.twitter.com/FudrBbiXV6 July 28, 2025