Juiz condena mãe por morte de bebê: "Poderia evitar"

Uma mulher foi condenada a dois anos de prisão após causar a morte do filho, de apenas 6 meses, em um acidente de carro. Segundo informações do jornal britânico Metro, o acidente ocorrido em 13 de julho de 2022 ocasionou a sentença de dois anos de reclusão por homicídio culposo e negligência grave. A decisão foi anunciada na sexta-feira (25/7).

A mãe da criança, identificada como Taylor Kiel, tinha, à época, 19 anos. Com uma amiga, identificada como Stevie Steel, além da própria criança, havia viajado para uma praia em Essex, no sudeste da Inglaterra.

Por lá, conforme constatado após uma sequência de investigações, as duas consumiram três garrafas de espumante, posteriormente encontradas dentro do veículo. Na volta, a colega, em dado momento, assumiu a direção do automóvel, mesmo embriagada. O bebê, identificado como Harry, foi colocado sentado em uma cadeirinha de segurança no banco traseiro.

Durante o trajeto, no entanto, o carro capotou. O impacto resultou no lançamento da criança para o lado de fora. No momento do episódio, uma janela se encontrava aberta. Apesar de ter sido socorrido, Harry morreu no mesmo dia, já no hospital.

Uma testemunha afirmou, em julgamento, que ausência do uso de um cinto de segurança para segurar o pequeno foi "altamente provável". As investigações apuraram que Taylor, de fato, não fixou o cinto da forma correta.

Responsável pelo caso, o Tribunal da Coroa de Chelmsford ouviu que um homem identificado como Mitchell Bassett, ex-namorado de Steel, amiga de Kiel, que se ofereceu para levar o trio de volta. No entanto, a proposta acabou rejeitada. Robert Jay, juíz encarregado, afirmou que Taylor teve a chance de evitar o episódio, mas não o fez.

"O alarme deveria estar soando em sua cabeça naquele momento. Você sabia o quanto Stevie tinha bebido. Você poderia e deveria ter aceitado a oferta de Mitchell. Uma mãe não deve concordar em viajar com uma motorista bêbada", afirmou o juiz, em comunicado.

Stevie Steel, vale mencionar, já havia se declarado culpada. Ela assumiu a responsabilidade pela direção imprudente, sob efeito de álcool. Atualmente, Taylor está desempegada e é mãe de outro filho, de 4 meses.