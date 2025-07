EUA oferecem US$ 25 milhões por informações sobre Maduro

Cartaz com o rosto do presidente venezuelano, Nicolás Maduro e as acusações - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de até US$ 25 milhões por informações que levem à prisão ou condenação do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de liderar o Cartel de Los Soles, grupo que foi recentemente designado como organização terrorista internacional.

A informação foi divulgada nas redes sociais pela Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos (DEA), que publicou um cartaz com o rosto de Maduro.

A iniciativa foi tomada após o Departamento do Tesouro norte-americano incluir oficialmente o Cartel de Los Soles na lista de organizações terroristas, na última sexta-feira (25/7). Segundo o governo dos EUA, Maduro é o principal líder do grupo, que atua no tráfico de drogas desde o fim dos anos 1990.

No cartaz, Maduro é acusado de conspiração para o narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína, porte e uso de armas de guerra, além de outros crimes relacionados a drogas.

O governo norte-americano também está em busca de informações sobre outros altos funcionários venezuelanos: Diosdado Cabello, Néstor Reverol (ministro do Interior, Justiça e Paz) e Vladimir Padrino López (ministro da Defesa). As autoridades disponibilizaram um e-mail para o envio de informações, com garantia de confidencialidade das identidades.

O Cartel de Los Soles, segundo o governo dos EUA, é um grupo criminoso infiltrado nos altos escalões político, militar e judiciário da Venezuela. Desde o fim dos anos 1990, a organização teria facilitado o envio de grandes carregamentos de drogas para os Estados Unidos.