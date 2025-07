A mão atravessa milênios: Marca de 4 mil anos é encontrada em tumba do Egito

Encontrada em um fragmento de argila em uma tumba do Egito Antigo, uma marca de mão datada há 4 mil anos — aproximadamente 2055 –1650 a.C — surpreendeu pesquisadores do Museu Fitzwilliam da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Enquanto se preparavam para uma exposição marcada para outubro, os cientistas se depararam com a memória.

De acordo com comunicado do museu, a impressão foi descoberta na base de uma "casa da alma" — oferenda arquitetônica normalmente depositada em sepulturas que oferece um lugar para a alma viver. O modelo dispõe de um espaço aberto para carregar ofertas sagradas, como alimentos ou animais mortos.

O objeto milenar passou por exames para revelar o processo de surgimento: o oleiro anônimo criou uma estrutura de madeira para o edifício de dois andares, posteriormente revestido com argila. O processo de queima desfez a madeira. A marca de mão, notada embaixo da casa da alma, provavelmente foi definida quando o oleiro moveu o modelo enquanto a argila ainda estava úmida, antes de ser queimada no forno.

“Nós encontramos vestígios de impressões digitais deixadas em verniz úmido ou em um caixão na decoração, mas é raro e emocionante encontrar uma impressão digital completa sob esta casa da alma”, disse Helen Strudwick, egiptóloga sênior do museu e curadora da exposição. “Nunca vi uma marca de mão tão completa em um objeto egípcio antes. Imagine a pessoa que fez isto, pegando-a para tirá-la da oficina para secar antes de queimar.”

Segundo Strudwick, tal descoberta leva o público ao momento em que o objeto foi feito, o que define a exposição. A cerâmica era amplamente utilizada no período epípcio antigo, peças que sobrevivem até os dias atuais. Embora muito se saiba sobre os governantes da época, Strudwick destaca que a história daqueles que produziram artefatos encontrados em seus túmulos são frequentemente esquecidas.

A casa da alma estará em exposição no museu de Cambridge como parte da exposição Made in Ancient Egypt, que visa destacar as histórias de artesãos esquecidos ao passar do tempo — como o que deixou para trás a marca de sua mão.