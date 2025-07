Tsunami chega aos EUA e põe países da América do Sul em alerta

Moradores do Havaí deixaram as ilhas após alerta de tsunami na região - (crédito: AFP)

Ondas do tsunami gerado no Oceano Pacífico após um terremoto de 8,8 que teve o epicentro na Rússia, atingiram a Califórnia, o Havaí e São Francisco durante as primeiras horas desta quarta-feira (30/7). No Havai, as ondas atingiram cerca de 2 metros de altura. A população foi notificada pelo celular para deixar as áreas de risco e voos foram suspensos na região. Não há registro de estragos ou feridos. As informações são do jornal Los Angeles Times. Pela manhã, o serviço de emergência reduziu o risco de ondas gigantes na região.

A chegada das ondas na costa Oeste dos Estados Unidos fez aumentar a preocupação com a reverberação do impacto em países da América do Sul.

O governo da Colômbia emitiu um alerta e determinou que todas as pessoas esvaziem praias e zonas costeiras do Oceano Pacífico. Também foram impostas restrições no tráfego marítimo. A previsão da Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) é que as ondas cheguem a ilha de Malpelo (sudoeste), a cerca de 500 quilômetros da costa colombiana por volta das 10h no horário local (12h no horário de Brasília).

Também há alerta de tsunami para o Equador. O país determinou evacuação das áreas baixas, docas e praias das ilhas de Galápagos.

O alerta também se estendeu ao Chile e o governo determinou que as pessoas deixem as áreas de risco. O presidente Gabriel Boric usou as redes sociais para informar a população e pedir que todos sigam as recomendações das autoridades locais. Na manhã desta quarta-feira, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico (SHOA) da Marinha do Chile declarou alerta vermelho para várias regiões, entre elas: Região Tarapacá, Região Antofagasta, Região Atacama, Região Coquimbo, Região Araucanía, Região Valparaíso, Região Libertador General Bernardo O'Higgins, Região Maule, Região Biobío, Região Los Lagos, Região Aysén do General Carlos Ibañez del Campo, Região Magallanes e Antártida Chilena, Região Los Ríos, Região Arica e Parinacota, Região Ñuble. As aulas foram suspensas em todas instituições educacionais localizadas ao longo do litoral entre as regiões de Arica e Parinacota e Los Lagos.

Japão

Durante a madrugada de terça, o tsunami chegou ao Japão e atingiu a usina nuclear do Fukushima. Os trabalhadores deixaram o local antes da chegada das ondas para garantir a segurança de todos. Embora o fato relembre a tragédia de 2011, não é possível comparar o impacto. As ondas atingiram chegaram à costa com força, porém pequenas.

Rússia

Na Rússia, onde o terremoto começou, as ondas do tsunami avançaram e deixaram edifícios submersos. "Quatro ondas de tsunami" atingiram Severo-Kurilsk nesta quarta-feira, quando a água alcançou uma área costeira a 200 metros da margem, segundo o prefeito do distrito das Ilhas Curilas do Norte, Aleksandr Ovsiannikov.

Durante o tremor, médicos em Petropavlovsk-Kamchatsky, Rússia, continuaram uma cirurgia, apesar do terremoto.