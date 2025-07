Mulher vai na loteria sacar prêmio de R$ 55 mil e descobre que ganhou R$ 3,6 milhões

Uma americana ganhou na loteria nos Estados Unidos, mas acabou descobrindo que a sorte dela era ainda maior do que imaginava. Michelle Sloan comprou um bilhete em uma loja na cidade de Millbury, em Massachusetts, no dia 16 de julho. Inicialmente, acreditou ter ganhado um prêmio de US$ 10 mil, cerca de R$ 55 mil, mas acabou sendo surpreendida ao descobrir que o valor era 100 vezes maior.

Ao se dirigir ao escritório regional da loteria em Worcester, também em Massachusetts, para retirar o prêmio, Michelle foi informada de que não poderia receber o prêmio ali devido ao valor. Por isso, foi orientada a comparecer à sede da loteria estadual, localizada na capital, Boston.

“Eu tinha certeza de que eram apenas dez mil”, declarou Michelle à Loteria Estadual de Massachusetts. “Eu simplesmente não consigo acreditar. Ainda estou chocada”, acrescentou.

A vencedora escolheu receber o prêmio em dinheiro. Com os descontos de impostos, ela levará para casa US$ 650 mil, o equivalente a cerca de R$ 3,6 milhões. Mãe de dois filhos, Michelle afirmou que pretende investir parte do valor e usar o restante para apoiar e priorizar o futuro dos filhos, conforme informou a loteria.

A loja onde o bilhete foi comprado também será recompensada com um bônus de US$ 10 mil pela venda do bilhete premiado.

De acordo com a Loteria Estadual de Massachusetts, o bilhete adquirido por Michelle fazia parte do jogo Diamond Cashword, que oferece prêmios de até US$ 2 milhões. As chances de conquistar o prêmio recebido por ela eram de 1 em 2,5 milhões. Existe ainda uma categoria superior, com prêmio de US$ 2 milhões, cerca de R$ 11 milhões, na qual a probabilidade de acerto é de 1 em 5 milhões.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

