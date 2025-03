Loterias fizeram 35 milionários no DF apenas em 2025

35 pessoas do Distrito Federal receberam mais de R$ 1 milhão em sorteios de loterias da Caixa Econômica Federal desde o começo deste ano. 33 brasilienses dividiram o maior prêmio da história da Mega da Virada, que deu mais de R$ 635 milhões a oito apostas vencedoras; e outras duas levaram apostas da Lotofácil sozinhas neste mês. Ao todo, mais de R$ 164 milhões, contando apenas os prêmios milionários, vieram da Caixa para a capital federal em 2025 até o momento. Leia também: Mega-Sena: veja o resultado desta quinta; prêmio é de R$ 6 milhões

25% do valor do concurso 2.810 da Mega-Sena, sorteado na noite de 31 de dezembro do ano passado, foi adquirido a partir de jogos feitos no DF. R$ 158.871.541 foram divididos entre duas apostas — mais de R$ 79 milhões para cada. Uma delas, feita na lotérica Onze da Sorte, no Lago Sul, tinha 30 cotas; e a outra, feita na Real Lotérica, na Asa Norte, apenas três.

Considerando que cada cota foi comprada por apenas uma pessoa, o ano começou, portanto, com 30 brasilienses faturando R$ 2.647.859 cada; e três deles levando, individualmente, uma bolada de R$ 26.478.590,22. Leia também: Apostas de Brasília fazem a festa na Mega da Virada

Em março, outros dois sortudos passaram do milhão com apostas simples — com apenas uma cota — da Lotofácil. No dia 12, um jogo da Lotérica Recanto das Emas acertou os 15 números do concurso 3.340 sozinho e ganhou R$ 1.286.778,46. Três dias depois, outro jogo simples feito na Lotérica Sudoeste levou os R$ 2.229.018,50 do concurso 3.343.

Outro prêmio milionário da Lotofácil havia vindo para o DF em janeiro, mas, apesar de a aposta da lotérica do Taguatinga Shopping ter faturado também sozinha R$ 1.754.212,13 do concurso 3.298, ela estava dividida em 40 cotas. Isso significa que, se cada cota tiver sido adquirida por apenas uma pessoa, cada uma ficou com cerca de R$ 43,85 mil. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular