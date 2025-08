Trump impõe novas tarifas a dezenas de países; Brasil segue com a maior taxa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, na noite desta quinta-feira (31/7), uma ordem executiva que modifica e amplia as tarifas aplicadas a dezenas de países com os quais a Casa Branca afirma ter um déficit comercial.

As novas tarifas aduaneiras oscilam entre 10% e 41%, sendo a mais alta para a Síria, enquanto União Europeia (UE), Japão e Coreia do Sul estarão sujeitos a 15%. Mesmo com endurecimento sobre diversos países, a tarifa de 50% para os produtos brasileiros continua sendo a mais alta aplicada por Trump.

Na América Latina, Washington aumentou para 15% os encargos para Costa Rica, Bolívia e Equador, e manteve intactos os previstos em abril para Venezuela (15%) e Nicarágua (18%).

As novas taxas começarão a ser cobradas em 7 de agosto, sete dias após a data anunciada originalmente. O adiamento tem como objetivo dar tempo às aduanas para se prepararem, explicou uma fonte do alto escalão.

No documento no qual os EUA detalham as novas tarifas, o Brasil aparece com 10%, mas apenas até 6 de agosto. Na quarta-feira (30), Trump determinou impostos adicionais de 40% aos bens exportados pelo Brasil. Somados aos 10% já existentes, a alíquota sobe para 50%

Canadá e México

Como Trump havia ameaçado, ele aumentou de 25% para 35% as tarifas sobre os produtos canadenses que entram nos Estados Unidos fora do T-MEC. "O Canadá não cooperou para conter o fluxo contínuo de fentanil e outras drogas ilícitas, e tomou medidas de represália contra os Estados Unidos", criticou a Casa Branca em um documento.

"Os cartéis mexicanos operam cada vez mais laboratórios de síntese de fentanil e nitazeno no Canadá", acrescentou o governo americano, sobre dois opioides sintéticos que preocupam os Estados Unidos.

Já em relação ao México, Trump anunciou no Truth Social que ele e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, chegaram a um acordo para adiar em 90 dias a entrada em vigor das tarifas sobre importações mexicanas.

Trump afirmou também que espera chegar a um acordo comercial com o México dentro desse prazo. "Haverá cooperação contínua na fronteira, no que se refere a todos os aspectos da Segurança, incluindo drogas, distribuição de drogas e imigração ilegal para os Estados Unidos", escreveu Trump.

Com informações da AFP.