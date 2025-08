Múmia pré-hispânica é encontrada por operários em Lima; veja fotos

Um arqueólogo limpa um crânio atribuído à cultura pré-inca Chancay, descoberto acidentalmente por trabalhadores que instalavam um gasoduto no distrito de Puente Piedra, em Lima, em 31 de julho de 2025 - (crédito: CONNIE FRANCE/AFP)

Um grupo de operários que trabalhava nas escavações de uma rua de Lima, no Peru, para instalar uma tubulação de gás encontrou uma múmia com mais de mil anos. O artefato é da cultura pré-hispânica Chancay, que ocupou grande parte dos vales de Lima entre o século XI e o começo do XV.

"A descoberta é importante porque nos permite reconhecer Lima com uma história mais longa. Lima também foi território povoado por culturas pré-hispânicas, culturas milenares", destacou à AFP o arqueólogo José Pablo Aliaga.

A múmia foi encontrada enquanto os trabalhadores da empresa de distribuição de gás Cálidda removiam terra em uma rua no distrito de Puente Piedra, no norte da capital peruana.





















A descoberta foi feita em um "grande cemitério pré-hispânico. Além disso, foi observado que entre os objetos colocados como oferendas nas tumbas havia vários recipientes de cerâmica nas cores vermelha e preta. Lima tem 10 milhões de habitantes e conta com mais de 500 sítios arqueológicos.



Desde 2004, quando Cálidda iniciou as operações em Lima, a empresa registrou mais de 2.200 descobertas arqueológicas de forma acidental.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com informações da AFP*