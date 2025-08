Atirador abre fogo em base do Exército nos EUA e fere cinco soldados

Cinco soldados ficaram feridos após um ataque a tiros ocorrido na manhã desta quarta-feira (6/8) na base militar de Fort Stewart, no sudeste do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. De acordo com informações oficiais divulgadas pela própria base, o suspeito foi preso pouco depois do início do tiroteio. Os militares atingidos receberam atendimento no local e foram encaminhados ao Hospital Comunitário do Exército de Winn para cuidados adicionais.

O tiroteio foi registrado por volta das 10h56 (horário local), na área da 2ª Brigada de Combate Blindada, localizada na rodovia 144, nas proximidades da Sunbury Road. A região não fica na área principal da base, mas todo o perímetro, incluindo o Campo Aéreo do Exército Wright e Evans, foi imediatamente isolado.

Minutos após os primeiros disparos, autoridades emitiram alertas nas redes sociais. "Isolem suas instalações imediatamente, permaneçam dentro de casa, fechem e tranquem todas as janelas e portas", dizia a publicação oficial da Fort Stewart Hunter Army Airfield (FSHAA) no Facebook. O bloqueio foi instaurado às 11h04 e o suspeito detido por volta das 11h35.

Por precaução, o sistema escolar do condado de Liberty também colocou em lockdown as escolas Button Gwinnet Elementary, Joseph Martin Elementary e Snelson Golden Middle School. Três instituições dentro da própria base, Diamond, Kessler e Murray Elementary Schools, também foram isoladas, segundo comunicado do superintendente comunitário Brian Perry. Embora não houvesse ameaça direta às escolas, a medida foi adotada como precaução.

Além da presença de autoridades locais, agentes do FBI e da Divisão de Investigação Criminal do Exército foram deslocados para o local para apurar o caso. O deputado Buddy Carter e o governador da Geórgia, Brian Kemp, manifestaram solidariedade às vítimas e às famílias dos soldados. "Estamos tristes com a tragédia de hoje em Fort Stewart. Mantemos as vítimas, suas famílias e todos aqueles que atendem ao chamado para servir em nossos corações e orações", disse o governador.

Fort Stewart é a maior base militar do Exército dos Estados Unidos a leste do Rio Mississippi. Localizada a cerca de 64 quilômetros de Savannah, a instalação abriga mais de 10 mil pessoas, entre militares, familiares e funcionários civis. A motivação do ataque ainda está sendo investigada.