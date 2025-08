Papa Leão XIV dá "bom dia" em português e lembra de Hiroshima

O papa Leão XIV deu "bom dia" em português durante a Audiência Geral desta quarta-feira (6/8). Depois, em italiano, o pontífice fez uma "saudação cordial" aos fiéis de lingua portuguesa. "Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos que vieram de Portugal e do Brasil. Queridos irmãos e irmãs, ainda com os extraordinários acontecimentos do Jubileu dos Jovens vivos na memória, continuemos a rezar para que o Espírito Santo possa predispor os corações de tantos jovens ao anúncio do Evangelho. Deus os abençoe", disse.

Ao final da Audiência Geral, o papa recordou o 80º aniversário dos bombardeios atômicos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O pontífice descreveu os fatos como "acontecimentos trágicos" que "servem como um alerta universal contra a devastação causada pelas guerras, e em particular pelas armas nucleares".

“Hoje, marca o 80º aniversário do bombardeio atômico da cidade japonesa de Hiroshima e, daqui a três dias, recordaremos o bombardeio de Nagasaki. Asseguro minhas orações por todos aqueles que sofreram seus efeitos físicos, psicológicos e sociais", destacou Leão XIV.

“Espero que, no mundo atual, marcado por fortes tensões e conflitos sangrentos, a ilusória segurança baseada na ameaça da destruição recíproca dê lugar aos instrumentos da justiça, à prática do diálogo e à confiança na fraternidade", acrescentou o papa.