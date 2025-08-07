InícioMundo
Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira

Derretimento causado pela mudança climática revelou o corpo intacto de Nasiruddin, desaparecido em 1997 no Paquistão; ele foi identificado por sua carteira e enterrado pela família

Derretimento de geleira no Himalaia revela corpo de paquistanês desaparecido há 28 anos; mudança climática acelerou o processo - (crédito: Lakpa SHERPA / AFP)
O derretimento de uma geleira no Paquistão levou à descoberta do corpo de um homem desaparecido há 28 anos, em 1997, em Kohistan, um dos braços da Cordilheira do Himalaia, perto da fronteira com o Afeganistão. 

A descoberta do corpo de Nasiruddin, que tem apenas sobrenome, é um alívio para a família, disse um sobrinho à AFP. Nasiruddin, que tinha 31 anos na época, estava caminhando com o irmão quando caiu em uma fenda. O irmão conseguiu retornar. 

"Nossa família fez o possível para encontrá-lo ao longo dos anos", disse Malik Ubaid, seu sobrinho. 

"Nossos tios e primos foram à geleira várias vezes para tentar recuperar seu corpo, mas tiveram que desistir devido à falta de equipamentos necessários na época", acrescentou.

O corpo de Nasiruddin, casado e pai de dois filhos na época de seu desaparecimento, finalmente emergiu naturalmente na geleira Lady Meadows, onde o derretimento se acelerou devido à mudança climática. 

Seus restos mortais foram descobertos em 31 de julho por pastores, e na quarta-feira foi enterrado por seus familiares. 

O corpo, preservado pelo gelo, foi encontrado intacto e acompanhado de sua carteira de identidade. 

"A descoberta de seu corpo finalmente nos trouxe algum alívio", disse Malik Ubaid. 

O Paquistão possui mais de 13.000 geleiras, um número maior do que qualquer outro país fora das regiões polares. 

Mas o aumento da temperatura global, associado à mudança climática, está causando o derretimento rápido das geleiras.

Por AFP
postado em 07/08/2025 10:32
