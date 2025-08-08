Pescador sobrevive a ataque de tubarão e posta foto sorrindo

Um pescador submarino Chance Armand viralizou ao compartilhar nas redes sociais uma foto sorrindo após sobreviver a um ataque de tubarão na Flórida. No registro, ele aparece em um barco com a perna toda ensanguentada e aparentemente tranquilo, fazendo o gesto "hang loose" com as mãos.
O pescador foi encaminhado para o Hospital Batista em Pensacola. Na unidade hospitalar ele compartilhou outra foto já com o curativo na perna e mantendo o bom humor.
O ataque ocorreu em 3 de agosto, durante um mergulho na região de Pensacola Pass. Armand foi mordido no joelho esquerdo. A Fox News, o pescador afirmou que o incidente ocorreu logo depois dele ter fisgado primeiro peixe do dia. "Quando percebi que ele não iria se virar, já era tarde demais", relatou.
Ele também contou que assim que chegou à superfície da água foi ajudado por amigos para subir de volta para o barco. “Conseguimos fazer um torniquete improvisado com uma camiseta, uma faixa de arpão e uma faca de filé”, disse Chance.
