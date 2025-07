Maior tubarão-branco já visto no Atlântico faz passeio em destino de luxo

O maior tubarão-branco já registrado no Oceano Atlântico foi detectado, na última sexta-feira (18/7), nas proximidades de um destino turístico de luxo, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele ia em direção a Martha's Vineyard, uma ilha também situada por lá, segundo informações do portal Daily Mirror.

Conhecido como "Contender", o animal tem 4,3 metros de comprimento e pesa 725 quilos. Ele nadava, na tarde da última sexta (18), a cerca de 80 quilômetros da costa de Nuntucket, uma vila no mesmo estado. Ele, além disso, continua a circular por lá.

A responsável por detectar o animal foi a OCEARCH. A organização de pesquisa sem fins lucrativos localizou o macho de 30 anos nas águas a leste de Massachussets. O segundo local se trata de um banco submarino, situado na costa da Nova Inglaterra, nordeste do país, no Oceano Atlântico.

Durante o período de verão no Hemisfério Norte (inverno no Brasil), a OCEARCH localizou o tubarão na parte norte do Oceano Atlântico pela primeira vez, a 72 quilômetros da costa situada entre a Flórida e a Geórgia.

O animal foi rastreado eletronicamente através do sistema de satélite conhecido como Argos, segundo relatou Harley Newton, cientista-chefe e veterinário da organização de pesquisa sem fins lucrativos.