Morre astronauta Jim Lovell, comandante da missão lunar Apollo 13

O astronauta norte-americano Jim Lovell, comandante da histórica missão Apollo 13, morreu na quinta-feira (7/8), aos 97 anos, em Lake Forest, Illinois. A informação foi confirmada pela Nasa em comunicado divulgado nesta sexta-feira (7/8).

"O caráter e a coragem inabalável de Jim ajudaram nossa nação a chegar à Lua e transformaram uma potencial tragédia em um sucesso com o qual aprendemos muito. De um par de missões pioneiras Gemini aos sucessos da Apollo, Jim ajudou nossa nação a trilhar um caminho histórico que nos levará às próximas missões Artemis para a Lua e além”, declarou a agência.

Lovell ingressou no corpo de astronautas da Nasa em setembro de 1962. Foi piloto reserva da missão Gemini 4, comandante reserva da Gemini 9 e comandante reserva de Neil Armstrong na Apollo 11, a primeira missão tripulada a pousar na Lua. No entanto, foi como líder da Apollo 13 que ele se tornou um ícone mundial.

Missão histórica

A Apollo 13, lançada em 11 de abril de 1970, seria a terceira missão de pouso lunar da história. Porém, no terceiro dia de viagem, uma explosão em um dos tanques de oxigênio do módulo de serviço causou perda grave de energia, água e ar respirável. O incidente forçou o cancelamento do pouso e colocou em risco a vida de toda a tripulação.

A famosa frase "Houston, we’ve had a problem" ("Houston, tivemos um problema", em português), inicialmente dita pelo piloto Jack Swigert e reforçada por Lovell com mais detalhes técnicos, entrou para a história. Ao olhar pela escotilha, o comandante percebeu um gás branco escapando e identificou que a nave estava perdendo oxigênio.

A equipe, formada por Lovell, Swigert e Fred Haise, precisou se refugiar no módulo lunar Aquarius, que funcionou como "bote salva-vidas" até o retorno à Terra. Sem aquecimento adequado, com racionamento de água e realizando manobras manuais de navegação, os astronautas conseguiram manter o curso.







