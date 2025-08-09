InícioMundo
Zoológico alemão sacrifica três filhotes de tigre, abandonados pela mãe

Decisão de sacrificar os filhotes foi tomada depois de dois dias em que os tigrinhos "foram se debilitando cada vez mais"

Após dar à luz na quarta-feira, a tigresa Yushka a princípio "cuidou de sua prole de forma exemplar", explicou o estabelecimento do leste da Alemanha. Mas, desde a quinta-feira, se "desligou de suas crias", sua primeira ninhada, e parou de alimentá-las.

Três filhotes de tigre-siberiano abandonados pela mãe, que parou de amamentá-los, tiveram que ser sacrificados pelo zoológico alemão de Leipzig, informou a instituição neste sábado (9).

Após dar à luz na quarta-feira, a tigresa Yushka a princípio "cuidou de sua prole de forma exemplar", explicou o estabelecimento do leste da Alemanha. Mas, desde a quinta-feira, se "desligou de suas crias", sua primeira ninhada, e parou de alimentá-las.

A decisão de sacrificar os filhotes foi tomada depois de dois dias em que os tigrinhos "foram se debilitando cada vez mais".

O zoológico teve que assumir uma "grande responsabilidade" para evitar aos pequenos "uma morte por inanição", explicou o veterinário Andreas Bernhard.

A interrupção do cuidado com a prole "sem motivo aparente" faz parte do "comportamento das mães de primeira viagem inexperientes no reino animal", assinalou o diretor do zoológico, Jörg Junhold.

Os tigres-siberianos, também chamados tigres-de-amur, são os maiores felinos do mundo e vivem sobretudo no Extremo Oriente russo, onde estão ameaçados de extinção.

Em julho, outro zoológico alemão, o de Nuremberg, sacrificou doze de seus babuínos, alegando que seu recinto estava superlotado.

postado em 09/08/2025 18:06
