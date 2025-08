Morre Atena, a lobo-guará do Zoológico de Brasília

Morre lobo-guará Atena, do Zoo de Brasília. Ela nasceu no DF - (crédito: Divulgação / GDF)

Morreu a lobo-guará do Zoológico de Brasília, Atena, aos dois anos, nessa segunda-feira (4/8). Segundo informações da instituição, ela convivia com uma deficiência em uma das patas, condição que jamais comprometeu sua vitalidade.

Com a piora da locomoção, ela foi encaminhada na última semana ao Hospital Veterinário para a realização de um check-up periódico. No domingo, apresentou alterações cardiorrespiratórias e, diante da gravidade, recebeu prontamente a intervenção da equipe técnica.

Apesar dos cuidados intensivos, seu quadro evoluiu de forma crítica e, infelizmente, ela não resistiu.

Mascote

Nascida no próprio Zoo, Atena completou dois anos em maio e, desde cedo, conquistou o carinho de todos que a conheciam. Seu nome foi escolhido pelo público, assim como sua representação como mascote da instituição.

Em uma nota de pesar divulgada pela instituição, Atena é descrita "como símbolo do cerrado e como embaixadora da conservação", cujo legado continuará presente no trabalho desempenhado pelas equipes do espaço. "Sempre será lembrada com carinho, admiração e muita saudade", finaliza o texto.

Agora, o Zoo aguarda o resultado da necropsia.