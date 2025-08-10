Emprego dos sonhos: cuidar de gatos em ilha paradisíaca com despesas pagas

Imagine aceitar um emprego em que precisa viver em uma pequena ilha grega cercada pelo azul do Mar Egeu, em meio a uma reserva natural intocada. E sua tarefa é simples: cuidar de gatos. O emprego dos sonhos para os amantes dos felinos ainda inclui casa própria de graça e todas as despesas pagas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Joan, que é dinamarquesa, fundou o abrigo depois de testemunhar as condições desesperadoras em que os gatos viviam na ilha. Muitos eram envenenados, maltratados ou simplesmente abandonados.

Foi então que ela e o marido, que é britânico, venderam a casa na Dinamarca e se mudaram para a Grécia, transformando um terreno acidentado em um refúgio para os animais. Desde então, eles resgataram dezenas de gatos, castraram todos para controlar a população e conquistaram o respeito da comunidade local.

Leia também: Quais eram as 'leis da feiura', regras usadas pelos EUA para criminalizar e perseguir pobres e pessoas com deficiência

Quem é o candidato ideal?

Com o tempo, o casal percebeu que não poderia cuidar sozinho de tantos gatos, especialmente porque Richard precisa passar períodos em Nova York a trabalho. Foi então que Joan publicou a vaga: cuidar dos felinos por quatro horas diárias, em troca de uma casa própria, um carro, salário e despesas pagas.

Mas o trabalho vai muito além do simples cuidado: o candidato ideal precisa ter profundo amor e respeito pelos gatos, saber reconhecer sinais de doença, administrar medicamentos e levar os animais ao veterinário quando necessário. Além disso, é importante gostar da solidão e do contato com a natureza, pois a rotina acontece em uma ilha tranquila, longe da agitação das cidades.

Leia também: O antropólogo que percorreu os EUA para entender divisões no país: 'Fui ao encontro de quem não pensa como eu'

Outros trabalhos dos sonhos