Emprego dos sonhos: cuidar de gatos em ilha paradisíaca com despesas pagas

Abrigo fundada por casal na Grécia cuida de gatos abandonados

Abrigo para gatos fica em ilha paradisíaca na Grécia - (crédito: God's Little People Cat Rescue / divulgação)

Imagine aceitar um emprego em que precisa viver em uma pequena ilha grega cercada pelo azul do Mar Egeu, em meio a uma reserva natural intocada. E sua tarefa é simples: cuidar de gatos. O emprego dos sonhos para os amantes dos felinos ainda inclui casa própria de graça e todas as despesas pagas. 

Joan, que é dinamarquesa, fundou o abrigo depois de testemunhar as condições desesperadoras em que os gatos viviam na ilha. Muitos eram envenenados, maltratados ou simplesmente abandonados.

Foi então que ela e o marido, que é britânico, venderam a casa na Dinamarca e se mudaram para a Grécia, transformando um terreno acidentado em um refúgio para os animais. Desde então, eles resgataram dezenas de gatos, castraram todos para controlar a população e conquistaram o respeito da comunidade local. 

Quem é o candidato ideal?

Com o tempo, o casal percebeu que não poderia cuidar sozinho de tantos gatos, especialmente porque Richard precisa passar períodos em Nova York a trabalho. Foi então que Joan publicou a vaga: cuidar dos felinos por quatro horas diárias, em troca de uma casa própria, um carro, salário e despesas pagas.

Mas o trabalho vai muito além do simples cuidado: o candidato ideal precisa ter profundo amor e respeito pelos gatos, saber reconhecer sinais de doença, administrar medicamentos e levar os animais ao veterinário quando necessário. Além disso, é importante gostar da solidão e do contato com a natureza, pois a rotina acontece em uma ilha tranquila, longe da agitação das cidades.

Outros trabalhos dos sonhos

  • Livreiro, nas Maldivas - uma livraria na ilha de Soneva Fushi, queridinha das celebridades, chegou a abrir uma vaga para vender livros, escrever textos, ministrar cursos de escrita criativa e se divertir na ilha paradisíaca; 

  • Policial, Ilha de Ascensão - além de quase não haver crimes na bela ilha do Pacífico Sul, os policiais tem direito a moradia, carro, assistência médica, auxílio-alimentação anual e passagens aéreas de ida e volta para o Reino Unido. Tudo de graça; 

  • Zelador, Grande Barreira de Corais (Austrália) -  O trabalho é simplesmente fazer mergulhos e fazer levantamento de pombos, tudo isso com uma paisagem de tirar o fôlego;

  • Contador de focas, Ilhas Farne - Ao largo da costa de Northumberland, Inglaterra, ficam as Ilhas Farne, uma área rica em vida selvagem e de beleza de cair o queixo.  O trabalho envolve contar filhotes de foca e secar os pelos dos filhotes de andorinha-do-mar;

  • Criador de Sabores, Austrália -  Imagina ser pago para viajar em busca de bons lugares para comer e ainda receber uma bolada para isso? Essa vaga existe e já teve sortudo ocupando-a. 

MD

Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Por Maria Dulce Miranda - Estado de Minas
postado em 10/08/2025 14:56
