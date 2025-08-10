Netanyahu vai autorizar acesso de mais jornalistas internacionais a Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concede uma coletiva de imprensa no gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém, em 10 de agosto de 2025. Netanyahu afirmou, no dia 10 de agosto, que seu governo não tem planos de ocupar Gaza, ao mesmo tempo em que prometeu criar corredores seguros para a ajuda humanitária. (Foto: Abir Sultan / POOL / AFP) - (crédito: AFP)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, neste domingo (10/8), que determinou ao Exército autorizar o acesso a mais jornalistas da imprensa internacional à Faixa de Gaza, sob seu controle.

"Decidimos e demos a ordem aos militares para convidar jornalistas estrangeiros, mais jornalistas estrangeiros, muitos", garantiu Netanyahu em uma coletiva de imprensa.

"Há um problema para garantir a segurança, mas acredito que isso pode ser feito de maneira responsável e prudente para preservar sua própria segurança", acrescentou, afirmando que a diretriz havia sido dada "há dois dias", sem dar mais detalhes.

Desde o início da guerra contra o Hamas em Gaza, em represália ao ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel, a imprensa internacional não está autorizada a trabalhar livremente no território palestino.

Apenas alguns meios de comunicação foram autorizados a entrar no território junto com o Exército israelense, mas suas reportagens estão sujeitas a uma censura militar rigorosa.

A imprensa internacional trabalha com jornalistas e correspondentes locais.

Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), em 20 meses de conflito, cerca de 200 jornalistas morreram nas mãos do Exército israelense, pelo menos 45 deles enquanto exerciam sua profissão.

A organização acusa as autoridades israelenses de impor um "bloqueio midiático" a Gaza, ao "proibir a entrada de jornalistas estrangeiros" e de "orquestrar um controle implacável da informação".

