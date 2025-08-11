Grupo invade transmissão do Big Brother Israel para pedir fim dos ataques em Gaza

O movimento social israelense Standing Together invadiu o palco da transmissão do Big Brother Israel para protestar contra os ataques israelenses em Gaza. O protexto ocorreu na noite de domingo (10/8), mesmo dia da ofensiva de Israel direcionado a uma tenda de jornalistas. Vestindo camisas com a frase “saiam de Gaza”, os manifestantes ocuparam o local enquanto seguranças tentava tirá-los à força.

“Enquanto, a apenas uma hora de viagem dos estúdios do 'Big Brother', os sequestrados são deixados para morrer e crianças estão morrendo de fome – a mídia não conta ao povo o que está acontecendo em Gaza, transmitindo aos cidadãos que tudo está normal”, diz publicação no Standing Together.

O movimento chamou o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de “sanguinário” e afirmou que o primeiro-ministro abandonou os reféns e continua uma “campanha de destruição e fome em Gaza, em nome de um sonho messiânico de ocupação”.

Os posts chamam atenção ainda para os protestos feitos nas ruas de Israel que pedem o fim da guerra. “É preciso sair de Gaza, é preciso derrubar o governo da morte e seguir para a reconstrução”, diz.

Na noite de domingo, Israel realizou ataque direcionado a uma tenda de jornalistas do lado de fora do portão principal do hospital da Cidade de Gaza. A ação deixou sete mortos, incluindo cinco jornalistas da emissora Al Jazeera, do Catar. Sem provas, as Forças de Defesa de Israel acusou o jornalista Anas al-Sharif de atuar como líder de célula do Hamas. Al Jazeera nega.