Casa Branca anuncia prisão de "300 mil imigrantes"

As autoridades americanas prenderam "mais de 300 mil imigrantes" em situação irregular nos seis primeiros meses do governo do presidente Donald Trump, informou a Casa Branca. Desde o início do segundo mandato, em 20 de janeiro, o presidente republicano aplicou uma política migratória drástica, com operações em tribunais, residências e locais de trabalho, o que provocou protestos. Na noite de ontem, a Guarda Nacional começou a patrulhar as ruas de Washington D.C., depois que Trump ordenou a saída imediata dos sem-teto, prometeu "limpar" a capital dos Estados Unidos e federalizou a polícia local.

Algumas organizações não governamentais denunciam as condições nos centros de detenção de imigrantes. Em um relatório, a Human Rights Watch (HRW) descreve celas superlotadas e imigrantes dormindo no chão, sob luzes de néon acesas dia e noite, privados de higiene básica. Em uma entrevista coletiva, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, exaltou os números. "Mais de 300 mil criminosos imigrantes ilegais foram presos dentro do nosso país nos primeiros seis meses desta administração", afirmou. "Quase 70% dessas prisões são de estrangeiros criminosos com acusações criminais ou condenações anteriores", acrescentou.

A porta-voz também destacou o número de travessias de migrantes sem visto nas fronteiras dos Estados Unidos. Em julho, "as travessias ilegais voltaram a cair para mínimos históricos", disse. De acordo com os números publicados ontem pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), as autoridades registraram "24.628 interceptações em todo o país". Na fronteira com o México, houve "4.601" detenções — 24% a menos que o mínimo histórico anterior de junho (6.070) e 92% a menos que em julho de 2024 (56.400).

"Fizemos história novamente. Os números não mentem: esta é a fronteira mais segura que já existiu", enfatizou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, citada em um comunicado do CBP. Trump estabeleceu como meta realizar um número recorde de expulsões de imigrantes em situação irregular. Para facilitar esse objetivo, Noem anunciou recentemente que eliminaria os limites de idade para ingressar no Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE).

Também ontem, o ICE anunciou, em um comunicado, que "recebeu oficialmente mais de 100 mil solicitações de patriotas americanos que desejam se juntar" às suas fileiras para expulsar "criminosos estrangeiros".

Ao citar uma autoridade que falou sob condição de anonimato, o jornal The New York Times informou que cerca de 800 homens da Guarda Nacional estavam mobilizados na arena multifuncional D.C. Armory e iniciaram as patrulhas das ruas de Washington na noite de ontem. Até o fechamento desta edição, as missões da Guarda Nacional ainda estava indefinida: se os seus integrantes carregarão armas e em quais locais concentrarão os trabalhos. Uma pesquisa divulgada pelo site YouGov mostrou que 47% dos americanos desaprovam de alguma forma ou fortemente a decisão de Trump de intervir no Departamento de Polícia de Washington; 34% disseram aprovar e 20% não souberam responder.

Na segunda-feira, ao confirmar a mobilização da Guarda Nacional e anunciar a federalização da polícia de Washington, Trump chegou a mencionar Brasília na lista das cidades mais violentas do mundo. "Olhem para isso... Nós temos o dobro (dos crimes) de Bagdá. Cidade do Panamá, Brasília, San Jose (Costa Rica), Bogotá (Colômbia). Cidade do México. Eu mencionei Lima, no Peru. (...) Vocês querem viver em locais assim? Eu acho que não", afirmou o americano.