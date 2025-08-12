InícioMundo
Adolescente palestino morre ao ser atingido por paraquedas de ajuda humanitária

Segundo a ONU, mais de 1,6 mil pessoas morreram desde que a Fundação Humanitária de Gaza, entidade apoiada pelos EUA, começou a atuar, em maio

Sem alimentos disponíveis e ajuda humanitária adequada, pois Israel bloqueou os acessos terrestres à região, os moradores se veem obrigados a se arriscar nas filas por suprimentos - (crédito: Eyad Baba/AFP)
Sem alimentos disponíveis e ajuda humanitária adequada, pois Israel bloqueou os acessos terrestres à região, os moradores se veem obrigados a se arriscar nas filas por suprimentos - (crédito: Eyad Baba/AFP)

Um jovem palestino de 15 anos, identificado pela Reuters como Muhannad Eid, morreu após ser atingido por uma caixa com suprimentos em Nuseirat, região central de Gaza. O adolescente, assim como centenas de pessoas na região, aguardava pelos mantimentos que chegam por meio de paraquedas. 

Vídeo gravado pelo fotojornalista Belal Abu Amer mostra momento da tragédia. Em seguida, o menino é levado para uma unidade de atendimento médico, mas não resiste aos ferimentos.  

Eid é mais um palestino vítima de ataques e tragédias na espera por ajuda humanitária. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 1.655 pessoas já morreram desde o início da atuação da Fundação Humanitária de Gaza (FHG), apoiada pelos Estados Unidos, em maio. O número de feridos chega a 11,8 mil. A maioria delas causadas pelo exército israelense. 

Sem alimentos disponíveis e ajuda humanitária adequada, pois Israel bloqueou os acessos terrestres à região, os moradores se veem obrigados a se arriscar nas filas por suprimentos para não chegar ao estado de inanição. Segundo o Ministério de Saúde da Palestina, 227 pessoas já morreram de fome no local, 103 eram crianças. 

Diante do cenário, a ONU voltou a fazer apelos pela liberação de travessias para ajuda humanitária e para o tráfego comercial, bem como reativação dos serviços essenciais. Os dados da Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC) mostram que 39% da população passa dias seguidos sem comer.

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 12/08/2025 22:21
