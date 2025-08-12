Adolescente palestino morre ao ser atingido por paraquedas de ajuda humanitária

Sem alimentos disponíveis e ajuda humanitária adequada, pois Israel bloqueou os acessos terrestres à região, os moradores se veem obrigados a se arriscar nas filas por suprimentos - (crédito: Eyad Baba/AFP)

Um jovem palestino de 15 anos, identificado pela Reuters como Muhannad Eid, morreu após ser atingido por uma caixa com suprimentos em Nuseirat, região central de Gaza. O adolescente, assim como centenas de pessoas na região, aguardava pelos mantimentos que chegam por meio de paraquedas.

Vídeo gravado pelo fotojornalista Belal Abu Amer mostra momento da tragédia. Em seguida, o menino é levado para uma unidade de atendimento médico, mas não resiste aos ferimentos.

Eid é mais um palestino vítima de ataques e tragédias na espera por ajuda humanitária. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 1.655 pessoas já morreram desde o início da atuação da Fundação Humanitária de Gaza (FHG), apoiada pelos Estados Unidos, em maio. O número de feridos chega a 11,8 mil. A maioria delas causadas pelo exército israelense.

Sem alimentos disponíveis e ajuda humanitária adequada, pois Israel bloqueou os acessos terrestres à região, os moradores se veem obrigados a se arriscar nas filas por suprimentos para não chegar ao estado de inanição. Segundo o Ministério de Saúde da Palestina, 227 pessoas já morreram de fome no local, 103 eram crianças.

Diante do cenário, a ONU voltou a fazer apelos pela liberação de travessias para ajuda humanitária e para o tráfego comercial, bem como reativação dos serviços essenciais. Os dados da Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC) mostram que 39% da população passa dias seguidos sem comer.