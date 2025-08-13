InícioMundo
Atriz engravida do marido que morreu há 10 anos

Uma história emocionante! Atriz Laura Orrico está grávida do marido que morreu há uma década, realizando um sonho de ter filhos juntos

O casal começou a tentar ter filhos em 2013. Durante esse período, Laura teve três abortos espontâneos. Ao todo foram quatro inseminações intrauterinas (IIUs) e dois ciclos de fertilização in vitro (FIV) - (crédito: Reprodução/Instagram/@thelauraorrico)
Dez anos após perder o marido, Ryan Cosgrove, para um tumor cerebral, a atriz Laura Orrico vive um dos momentos mais emocionantes de sua vida: está grávida aos 48 anos, graças ao esperma congelado dele. A história de amor, superação e perseverança comove e inspira, mostrando que sonhos podem se realizar mesmo depois de muita dor. Ela se submeteu à reprodução assistida post-mortem, uma prática regulamentada em vários países, entre eles o Brasil. 

Cosgrove foi diagnosticado com a doença em 2007. “Fizemos tudo o que podíamos naqueles oito anos para equilibrar a vida e tentar fazer coisas divertidas nos dias difíceis”, relatou a atriz em entrevista à revista People. Antes de iniciar o tratamento, Cosgrove congelou seu esperma, para que eles tivessem filhos quando completassem 30 anos. Ele morreu em abril de 2015. 

O casal começou a tentar ter filhos em 2013. Durante esse período, Laura teve três abortos espontâneos. Ao todo foram quatro inseminações intrauterinas (IIUs) e dois ciclos de fertilização in vitro (FIV).

Após a morte de Cosgrove, em abril de 2015, a atriz se envolveu em outro relacionamento por cinco anos. Ela tentou engravidar novamente, mas sofreu mais um aborto espontâneo. Aos 48 anos e após dois outros relacionamentos, Laura decidiu ser mãe solo utilizando o esperma congelado do marido.

“A razão pela qual decidi fazer isso sozinha foi porque, se não fizesse agora, seria tarde demais e eu me arrependeria pelo resto da vida. Nunca tive a intenção de fazer isso sozinha”, afirmou a atriz. Segundo Laura, ela tinha a autorização de Cosgrove para usar o material genético dele após sua morte.

Depois de lidar com cistos no útero, Laura foi liberada para iniciar o tratamento. As consultas começaram em 2024 e a fertilização in vitro foi realizada em abril deste ano. “O telefone tocou, meu estômago gelou”, lembra a atriz, emocionada ao contar que queria que sua mãe fosse a primeira a receber a notícia da gravidez.

De acordo com Laura, ela mantém o contato com a família de Ryan. “A mãe de Ryan acompanhou minha última ultrassonografia e consulta médica. Eles também estão animados. Eles têm uma família menor. Então, para eles, ter mais um neto é uma grande conquista”, contou. “Acho que é uma bênção também, por ser do Ryan. Acho que, para eles, é realmente uma coisa muito importante.”

Ansiosa para a maternidade, Laura diz que quer aproveitar cada momento. “Quero fazer coisas com a família, viajar e simplesmente aproveitar esse tempo de qualidade, porque, se este for o meu único filho — e pode muito bem ser —, eu não terei isso outra vez.”

A atriz diz que espera conhecer alguém "enquanto estiver grávida". "Eu adoraria conhecer a minha pessoa, viver feliz para sempre e ter uma figura paterna para o meu filho, mas escolhi fazer isso sozinha e com um propósito, e estou muito animada com isso.”

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 13/08/2025 13:27
x