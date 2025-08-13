Atriz engravida do marido que morreu há 10 anos

O casal começou a tentar ter filhos em 2013. Durante esse período, Laura teve três abortos espontâneos. Ao todo foram quatro inseminações intrauterinas (IIUs) e dois ciclos de fertilização in vitro (FIV) - (crédito: Reprodução/Instagram/@thelauraorrico)

Dez anos após perder o marido, Ryan Cosgrove, para um tumor cerebral, a atriz Laura Orrico vive um dos momentos mais emocionantes de sua vida: está grávida aos 48 anos, graças ao esperma congelado dele. A história de amor, superação e perseverança comove e inspira, mostrando que sonhos podem se realizar mesmo depois de muita dor. Ela se submeteu à reprodução assistida post-mortem, uma prática regulamentada em vários países, entre eles o Brasil.

Cosgrove foi diagnosticado com a doença em 2007. “Fizemos tudo o que podíamos naqueles oito anos para equilibrar a vida e tentar fazer coisas divertidas nos dias difíceis”, relatou a atriz em entrevista à revista People. Antes de iniciar o tratamento, Cosgrove congelou seu esperma, para que eles tivessem filhos quando completassem 30 anos. Ele morreu em abril de 2015.

O casal começou a tentar ter filhos em 2013. Durante esse período, Laura teve três abortos espontâneos. Ao todo foram quatro inseminações intrauterinas (IIUs) e dois ciclos de fertilização in vitro (FIV).

Após a morte de Cosgrove, em abril de 2015, a atriz se envolveu em outro relacionamento por cinco anos. Ela tentou engravidar novamente, mas sofreu mais um aborto espontâneo. Aos 48 anos e após dois outros relacionamentos, Laura decidiu ser mãe solo utilizando o esperma congelado do marido.

“A razão pela qual decidi fazer isso sozinha foi porque, se não fizesse agora, seria tarde demais e eu me arrependeria pelo resto da vida. Nunca tive a intenção de fazer isso sozinha”, afirmou a atriz. Segundo Laura, ela tinha a autorização de Cosgrove para usar o material genético dele após sua morte.

Depois de lidar com cistos no útero, Laura foi liberada para iniciar o tratamento. As consultas começaram em 2024 e a fertilização in vitro foi realizada em abril deste ano. “O telefone tocou, meu estômago gelou”, lembra a atriz, emocionada ao contar que queria que sua mãe fosse a primeira a receber a notícia da gravidez.

De acordo com Laura, ela mantém o contato com a família de Ryan. “A mãe de Ryan acompanhou minha última ultrassonografia e consulta médica. Eles também estão animados. Eles têm uma família menor. Então, para eles, ter mais um neto é uma grande conquista”, contou. “Acho que é uma bênção também, por ser do Ryan. Acho que, para eles, é realmente uma coisa muito importante.”

Ansiosa para a maternidade, Laura diz que quer aproveitar cada momento. “Quero fazer coisas com a família, viajar e simplesmente aproveitar esse tempo de qualidade, porque, se este for o meu único filho — e pode muito bem ser —, eu não terei isso outra vez.”

A atriz diz que espera conhecer alguém "enquanto estiver grávida". "Eu adoraria conhecer a minha pessoa, viver feliz para sempre e ter uma figura paterna para o meu filho, mas escolhi fazer isso sozinha e com um propósito, e estou muito animada com isso.”