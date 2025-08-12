Atriz de conteúdo adulto é encontrada morta aos 24 anos

A atriz de filmes adultos e influenciadora Lina Bina, 24 anos, foi encontrada morta em casa na Flórida, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades locais.
O instituto médico-legal do Condado de Polk constatou que a morte da atriz ocorreu na terça-feira (5/8). Dias antes, em 1º de agosto, Lina postou uma mensagem enigmática no X em que dizia: "Desculpa por ter sumido, estou passando por muita coisa no momento".
Uma publicação da Coco Bliss — feita a pedido da família, conta que Lina morreu ao fazer uma operação para retirar coágulos sanguíneos. "Não foi por causa de um terceiro lifting de bumbum brasileiro... Por favor, continuem orando por eles neste momento. Descanse em paz, linda", escreveu a amiga da atriz.
O primo de Lina, Miguel Santiago, em uma publicação no TikTok, lamentou a morte da atriz. É tão trágico, é tão inacreditável... mantenha sua família por perto, porque você não sabe quando será a última vez que falará com eles. Eu simplesmente não consigo acreditar que ela se foi. É uma loucura", escreveu.
Lina, também conhecida como Miss John Dough, acumulava mais de 200.000 seguidores no Instagram e no TikTok.
